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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 29-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتصف مولود برج القوس بالعطاء، كما يتميز بأنه يعمل على كسر الحواجز في علاقاته بالآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

كن عادلا شفافا وسيقبلك الآخرون إذا شعروا بصدقك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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