حظك اليوم الخميس 30-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بكونه شخصية غيورة على أحبته، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات مالية جريئة لكن ذلك ليس في صالحك.. تجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. عطارد في منزل الحظ يساعدك على إيجاد حلول ناجعة، فقط اهتم بأن تسلك سبل آمنة ومدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.