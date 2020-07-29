نائب رئيس الوفد: التحالف الانتخابي كان أمرا حتميا في ظل توسيع الدوائر

قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن تحالف 11 حزبا في انتخابات مجلس الشيوخ، كان أمراً حتمياً، خاصة في ظل توسيع الدوائر الانتخابية بشكل كبير، وكان على الأحزاب أن تتوحد من أجل خوض هذه الانتخابات وتغطية الدوائر، وتعد فرصة لتمثيل جميع القوى السياسية.

وأكد الهضيبي لـ"الوطن"، أن الحزب فضل أن ينضم إلى هذا التحالف، لأن الدولة فى هذا التوقيت، تواجه تحديات كبيرة تفرض علينا ألا تؤدى الصراعات الانتخابية إلى مزيد من المشكلات الداخلية، في وقت نحتاج فيه إلى الاصطفاف الوطني والتلاحم، كجبهة داخلية موحدة خلف الوطن والقيادة السياسية.

وأضاف أن التحالف الوطنى يزول بإعلان النتائج النهائية، وبالتالى كل حزب يعمل تحت قبة مجلس الشيوخ، وفقا لتوجهاته وأيديولوجيته الفكرية، ومساره السياسي الذى رسمه لنفسه.