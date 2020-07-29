الوفد: رأي مجلس الشيوخ أساسي في ملفات السيادة الوطنية

أكد ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، أن القائمة الوطنية تثرى مجلس الشيوخ بالتنوع، لضمها 11 حزبا من الفاعلين والمؤثرين على الساحة السياسية ذات توجهات مختلفة، يمين ويسار ووسط، منها المؤيد، ومنها المعارض.

وقال الهضيبي لـ"الوطن"، إنه يجب أن تكون المعارضة مبنية على أسس ومبادئ وطنية، وليست معارضة تصيد الأخطاء وإثارة المشكلات، بل معارضة ناصحة للحكومة، إذا أخطأت تصوبها، وإذا أصابت تصفق لها، وتمد لها يد العون.

وأضاف أن اختصاصات مجلس الشيوخ، تتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والملفات الخارجية، ويحق له وفق القانون دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً، بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات والواجبات العامة.

وتابع أن من هذا المجلس رأيه أساسي عند إبرام الدولة، لمعاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وفى مشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، والموضوعات التى تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.