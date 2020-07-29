نصائح لتناول اللحوم بشكل آمن في عيد الأضحى: تتاكل بعد الذبح بيوم

نصحت الدكتورة شيرين زكي عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، بأكل اللحوم ثاني يوم الذبح، مشيرة إلى أن نسبة الحموضة بها المعروفة بالـ"PH"، تصبح أقوى، مما يعمل على تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها طعما ألذ وأفضل.

وكشفت "زكي" عن عدة نصائح للتعامل مع لحوم الذبائح بطريقة سليمة، خلال عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

1. بعد الذبح نقوم بتقطيع اللحوم وتهويتها ثم وضعها في الثلاجة، ثم تعبئتها، مع تجنب ملامسة منطقة الأنف والفم والعين.

2. تطهير الأسطح التي يجري استخدمها بكلور مخفف بماء أو ماء أكسجين أو المطهرات البيطرية.

3. استخدام أكياس نظيفة غير ملوثة لتعبئة اللحوم.

4. فور الانتهاء من التعبئة نقوم بغسل اليدين جيدا جدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

أما الإرشادات السليمة عند طهي اللحوم، فتتضمن شطفها سريعا بالماء دون نقع، موضحة أن الطهو الجيد جدا للحوم هو البوابة الأولى والكبيرة للحفاظ على صحتنا، حيث يقتل الطهو الجيد على درجات حرارة أكثر من 70 مئوية، أغلب البكتيريا والفيروسات والطفيليات الداخلية.

وأشارت إلى أنه فور الانتهاء من ملامسة اللحوم النيئة، يجب غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وتطهير الأسطح التي لامستها اللحوم لحماية أنفسنا من أي مصدر عدوى.

وتابعت: "الكبدة يجري معها نفس المعاملة السابقة، بشرط عدم الغسل، ومن الممكن أن توضع في مصفاة، مع عصر قليل من الليمون عليها، أما فواكه اللحوم كالممبار والكرشة، فيجب الحذر في التعامل مع الفضلات التي يحتويها كليهما، والتخلص منها في أكياس ثقيلة محكمة الغلق، وغسل الأيدي جيدا بعدها، ثم غسل الممبار والكرشة جيدا، ونقعهما في ماء وخل وملح للتطهير.