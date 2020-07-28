كيف تفرق بين اللحوم الصالحة والفاسدة قبل شرائها؟

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، يقبل البعض على شراء اللحوم بدلًا من ذبح الأضاحي، نظرًا لارتفاع تكاليفها وتوفيرًا لعناء الذبح، إلا أنّه يقع البعض أحيانًا في حيرة بين مدى صلاحية اللحم وفساده، لذا توضح "الوطن" نصائح وإرشادات للتفرقة بين اللحوم الصالحة والفاسدة وفقًا للدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

مواصفات اللحوم السليمة

إذ قالت "العسيلي" إنّ من أهم ما يميز اللحم الصالح لونه الأحمر الوردي، وأي تغير في لون اللحم بشكل قاتم يميل إلى السواد يدل على فساده، مضيفةً أن اللحم الصالح يكون ملمسه متماسكًا عند الضغط عليه، أما اللحوم الفاسد تظهر وكأن عليها طبقة صمغية لزجة، وشرحت كيفية معرفة ذلك عن طريق الضغط على اللحم "لو اللحمة ماسكة نفسها تبقى سليمة أما لو اللحمة مفتتة ومهرية بتكون بايظة".

وأضافت مدير مديرية الطب البيطري لـ"الوطن" أنّ من علامات اللحوم الصالحة أيضًا ملاحظة لون الدهون وقوامها، فـ دهن اللحم الجاموسي يكون أبيض متماسك، أما دهن اللحم البقري يكون أصفر متماسك، كما أنّ رائحة اللحم تُمكن المشتري من معرفة إذا كانت فاسدة أم لا، فإذا كانت رائحتها جيدة تكون صالحة للأكل، أما إذا كانت الرائحة نفاذّة فهي فاسدة.

ونصحت "العسيلي" بشراء اللحوم من جزار يكون موثوقًا به ويقوم بعملية ذبح الحيوان في المجازر المرخصة تحت إشراف الأطباء البيطريين للتأكد من الأختام الموجودة على اللحوم.