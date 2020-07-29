الهضيبي: "الشيوخ" يمهد للقوانين ويراجعها ويبسطها لمجلس النواب

قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن التجربة أثبتت أن مصر في أشد الحاجة إلى وجود الغرفة الثانية للبرلمان، المتمثلة في مجلس الشيوخ، لتخفيف الضغط وتوفير الوقت على المنظومة التشريعية المقبلة.

وأكد الهضيبي لـ"الوطن"، أن الدستور نص على ضرورة التنسيق والتعاون بين غرفتي البرلمان، بحيث يمهد مجلس الشيوخ للقوانين، ويراجعها، ويبسطها، ويجهزها لمجلس النواب. وأضاف أن مهمة مجلس الشيوخ تقديم الاستشارات ومراجعة الاتفاقيات المهمة، ونأمل من ذلك أن تكون العملية الانتخابية لغرفتي البرلمان إضافة للتشريع فى مصر، وليست معطلة له.