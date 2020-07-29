ختام فعاليات دورة الفريق محمد العصار لاستراتجيات الأمن القومى بشبرا

اختتمت، اليوم، فعاليات دورة الفريق محمد العصار "لاستراتجيات الأمن القومي رقم 30" بالمؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في الفترة من 19-7 إلى 29-7 وذلك تحت رعاية الاتحاد العام لشباب العمال، برئاسة محمد وهب الله أمين، وبالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وقال مروان عبد الحميد عضو اللجنة العليا باتحاد النقابات المهنية ورئيس نقابة جمارك القاهرة والمشرف التنفيذي للدورات التثقيفية باتحاد النقابات بأنه جرى إطلاق اسم الفريق محمد العصار علي هذه الدورة تكريما لدوره الرائد في حفظ وصيانة الأمن القومي المصري في مراحل حساسة ودقيقة من عمر الوطن، وهذا التكريم يُعد بمثابة تقدير لدوره الوطني البارز.

وأوضح نقيب الجمارك أن الدورة التثقيفية تهدف إلى إعداد كوادر وقيادات شبابية واعية وقادرة على مواجهة التحديات وإعداد جيل من الشباب قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتدريبهم العملي على إدارة أوقات الفراغ عن طريق تحويله لطاقة بناءة تجاه مجتمعاهم، وغرس قيم الانتماء للوطن في نفوس الأجيال الصاعدة فكريًا وثقافيًا مما ينعكس بالإيجاب على سلوكياتهم تجاه وطنهم.

وأضاف "عبد الحميد"، أن من أهم أهداف اتحاد شباب العمال هو تنمية الوعي الجماهيري بقيمة الأوطان والاستفادة من الكوادر الشبابية المتميزة عن طريق توجيه طاقاتهم الابداعية نحو خدمة مجتمعاتهم، فضلًا عن تنمية الوعي الفكري لديهم لمواجهة الشائعات التي هي أحد أهم ركائز حروب الجيل الرابع المتمثلة في نشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة من أجل تحقيق أهداف هدامة تتمثل في إخضاع الدول لإملاءات الجماعات أو العناصر الإرهابية.

وأكد أن تنظيم هذه الدورة التثقيفية برعاية الاتحاد العام لشباب عمال مصر برئاسة النائب محمد وهب الله الذي لا يألو جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لإنجاح هذا الدورة، فضلاً عن متابعته لكافة التجهيزات الخاصة بها وذلك إيماناً منه بأهمية بناء جيل قوي من شباب العمال يتسلح بالعلم والمعرفة لموجهة التحديات والمخاطر التي يمر بها الوطن والتصدي لحملات الجماعات الإرهابية وأفكارها المتطرفة.