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الوزراء: التكالب على الأدوية الأساسية انخفض لمضاعفة إنتاجها

كتب:

محمد عزالدين
06:40 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
المستشار نادر سعد

المستشار نادر سعد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قوة فيروس كورونا بدأت تنخفض، ونسبة "الإصابات الخفيفة" في الإصابات الجديدة والإجمالي، هي النسبة الغالبة، ونسبة قليلة هي من توضع في العناية المركزة.     

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المستشفيات حاليا، أفضل بكثير مقارنة بشهرين أو 3 أشهر، إذ كانت المستشفيات تعاني من الذروة الحقيقية الفيروس، كما أن الكمامة لم تكن إلزامية، ولكن حاليا هذا الضغط غير موجود، للتوسع في العزل المنزلي.

وأشار إلى أن الأدوية متوفرة حاليا، إذ انخفضت حدة التكالب على الأدوية الأساسية، "اللي عنده مخزون مستغلهوش"، كما جرى مضاعفة للأدوية المنتجة "كمية الأدوية اللي كنا بننتجه في 3 أو 4 أشهر بقينا بننتجه في أسبوع"، مؤكدا أن الشكاوى الخاصة بالأدوية تراجعت بشكل كبير.

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