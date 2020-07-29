البابا يلتقي كهنة الخليج عبر zoom للاطمئنان على الخدمة في ظل كورونا

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عبر خاصية الـ video conference من خلال تطبيق zoom، كهنة بلاد الخليج بمشاركة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة، وأسقفية الخدمات والمشرف على خدمة بلاد الخليج.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن البابا استهل الاجتماع بكلمة روحية بعنوان "الاتضاع" ثم اطمأن على الأحوال الصحية والرعوية لكهنة وشعب الكنائس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومدى مراعاة الالتزامات الصحية بهذه الكنائس، في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.