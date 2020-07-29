انتهاء تصحيح أوراق الامتحانات وطلاب الثانوية ينتظرون بين قلق واستجمام

"الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء".. جملة الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ونائب وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، التي زادت وتيرة القلق في قلوب الكثير من الطلاب.

وتقدم حجازي بالشكر والتقدير، لكل مصححي أوراق امتحانات طلاب الثانوية العامة، معلنًا الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات في مختلف المواد.

"بحاول استجم لكن القلق يطاردني".. تقول راحيل سعيد طالبة الشعبة الأدبية التي تستعجل ظهور النتيجة، ومع ذلك تحاول تهدئة نفسها، والخروج من مزاج الامتحانات، الذي ظل يضغطها فترة طويلة: "بنام براحتي وبخرج وبحاول متكلمش عن ثانوية عامة، بس عايزة النتيجة تظهر بسرعة عشان اطمن".

وتتابع الطالبة التي بدأ تحقيق حلمها باللحاق بكلية إعلام في مخيلتها، وتستعد لاختبار القدرات الخاصة به، لـ"الوطن: "أرغب جدا في دراسة الإعلام، وخايفة مجموعي ميدخلنيش بس بستعد عشان اختبار القدرات".

تقول مارتنيا مجدي الطالبة بالشعبة الأدبية، إنها قلقة، في انتظار نتيجة العام الأطول الذي مر عليها، ورغم قلقها إلا أنني لست ممن يستعجلون ظهورها، وبالنسبة لها، تأخرها سيعطي لها مساحة هدوء أكثر، بعيدا عن الضغوط التي استمرت أشهر طويلة.

"ياريت تظهر بعد العيد بوقت".. هكذا تتمنى مارتينا التي ترغب في دخول كلية فنون جميلة، وليس لديها خططا بديلة حال عدم قبولها بها، ما يزيد قلقها من الدرجات، التي تشعر بأنها أضاعتها في الامتحانات، ومع ذلك لا تسعى لمعرفة النتيجة من الكنترول كما يقولون.

يقول أحمد جودة الطالب بالشعبة العلمية، الذي يرغب في دخول كلية الصيدلة، إن "بطنه وجعته من البوست"، بمجرد أن قرأ الانتهاء من تصحيح الأوراق، فرغم أنه مضغوط لفترة طويلة وخائفا من النتيجة، إلا أنه لا يزال لديه أمل في اللحاق بحلمه بدخول كلية الصيدلة.

"كنت أتمنى تظهر قبل العيد".. يقول أحمد الذي يستعجل ظهورها حت ينتهي القلق الذي يعيشه منذ فترة طويلة: "حتى لو مش هجيب درجات توصلني حلمي لكن القلق هيتنهي، وأتمنى طبعا أدخل كلية أحلامي".

ويقول الطالب محمد محمود، من مدينة الإسماعيلية، إن الحديث عن النتيجة أصبحت يوتره: "أنا مش هعرف استمتع بالعيد أصلا"، يقول محمد لـ"الوطن"، مشيرا إلى أن الجميع يننظر النتيجة، وأن هناك أصدقاء له، يحاولون معرفتها من الكنترول بأي طريقه.