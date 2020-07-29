القماطي يخوض انتخابات الجيزة بالريموت كونترول

حرص حزب مستقبل وطن خلال فترة الاعداد لانتخابات مجلس الشيوخ على التركيز على عدة نقاط من أهمها الدفع بوجوه جديدة، تتمتع بالخبرة في مجالات مختلفة، ولديها رصيد في الشارع، وتمتلك سيرة ذاتية طيبة، وان يكون لها باع سياسي.. وبفحص تلك المعايير نجد أن مرشح الحزب على المقاعد الفردية بالجيزة عمرو القماطي، من المؤهلين للمعركة الانتخابية.

وكان واضحا منذ اللحظة الأولي ان معايير اختيار مرشحين حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ واضحة وحازمة ومتنوعة وتنطبق على المرشح عمرو القماطي، بحيث ضمن الحزب اختيار مرشح هو الأمثل ويحقق تمثيلا قويا في الانتخابات، من خلال تنوع الاختيار للشخصيات محل الثقة واصحاب الخبرة والكفاءة والوجوه الشابة التي تتمتع بثقة الجميع ويتوقع له البعيد قبل القريب مشاركة سياسية متميزة.

قائمة مرشحي حزب مستقبل وطن تبين أن المرشح عمرو القماطي هو رقم ٨ في الكشف الانتخابي ورمز (الريموت كونترول).. وهو من مواليد منطقة الهرم بالجيزة وواحد من الوجوه الشابة التي حققت نجاحات قوية في عالم الأعمال، يتمتع بخبرات متعددة بصفته، حاصل على بكالوريوس أرشاد سياحي من المعهد العالي للسياحة والفنادق عام 1994، كما يمتلك "القماطي" الخبرة السياسية الخاصة بالشباب حيث شغل عضوية المجلس المحلي عام 2008.. بالإضافة الي انه تولي رئاسة مجلس إدارة ميرت سنتر للبرديات عام 1994 حتى تاريخه، وتولى رئيس مجلس إدارة شركة هيما للاستيراد والتصدير عام 2007 حتى تاريخه.