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شباب "مستقبل وطن" بالمنوفية يدعمون مرشحي الحزب للشيوخ

كتب:

إبراهيم الديهي
09:30 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

اجتمع شباب حزب "مستقبل وطن" بالمنوفية، وأمناء شباب المراكز بالمقر الرئيسي لأمانة المحافظة بشبين الكوم لبحث خطة الأمانة لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لمقاعد القائمة والفردي، عملاً بتوجيهات النائب سامر محمد التلاوي أمين عام حزب "مستقبل وطن" بالمحافظة.

واستعرض كل أمين شباب مركز، جاهزية كوادره الشبابية بالقرى، وحضر الاجتماع عدد من كوادر الحزب، والذين أكدوا أهمية دور شباب الحزب فى السباق الإنتخابي لدعم المرشحين.

 

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