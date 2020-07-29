أوقاف كفر الشيخ تبيع صكوك أضاحي بمليون و593 ألف جنيه

أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، عن مبيعات الصكوك لهذا العام والتي بلغت حتى اليوم 885 صكًا بمبلغ مليون و 593 جنيهًا، بزيادة 200 صك عن العام الماضي، حيث بلغت مبيعات المديرية العام الماضي 682 صكًا بمبلغ مليون و 224 ألف جنيه.

وتوقع الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، زيادة المبيعات في الأيام المقبلة، بعدما زاد الطلب من أبناء المحافظة الذين حرصوا على المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي بوزاره الأوقاف، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قرر رفع التعاقد مع وزارة التموين إلى ألف طن لحوم بعد ذبحها في مجزر أبو سمبل في المواقيت الشرعية للذبح، وتعبئتها وتغليفها في مجزر البساتين تحت إشراف الوزارة.

وقال "الفقي"، إنه يتوقع الوصول للمستهدف وهو مليون ونصف المليون شخص خلال الأيام المقبلة، داعيا المولى عز وجل أن يخلف بالحلال على كل من سعى لشراء صكوك الأوقاف، مناشدًا الأهالي، بالمشاركة في إدخال الفرحة والسرور على الفقراء والمساكين.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا هو هدفنا عند التوزيع، وأنه جرى تشكيل فرق عمل جاهزة للقيام بدورها، تحت إشراف لجنة من المديرية.

وقال "الفقي"، إن دور الأيتام لها نصيب كل عام من لحوم الصكوك، مشيرًا إلى أن جميع العاملين في منظومة الصكوك يرون أنها رسالة ومهمة قومية لاسيما في ظل أزمة كورونا التي انتشرت في العالم خلال الأشهر الأخيرة.