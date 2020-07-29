109 محاضر تموينية في المنوفية

قال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 106 محاضر تموينية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة التواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتشديد الرقابة على المحلات التجارية والغذائية لضبط الأسعار.