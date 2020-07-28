محافظ المنوفية يحيل واقعة تعذيب طفل داخل دار أحداث للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ما تم تداوله عن واقعة الاعتداء على طفل في دار أحداث بمدينة قويسنا، للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة وبيان ملابستها، وذلك بعد استغاثة الجمعية المصرية لحقوق الانسان بمحافظة المنوفية، والتي طالبت بالتحقيق فيما حدث من قبل أحد مشرفي الدار واتهامه بتعذيب أحد الأطفال.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه تم إحالة الموضوع للنيابة، وأصبحت محل تحقيق الآن.

فيما أكد طارق الحداد رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أن النيابة تباشر الآن التحقيق مع جميع الأطراف في الواقعة لبيان جميع الملابسات.

الجدير بالذكر أن الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنوفية، نشرت صورا لطفل داخل دار الأحداث بقويسنا، واتهمت أحد المشرفين بالاعتداء على الطفل بعد سماعه مكالمة عاطفيه له مع إحدى المشرفات، فقام بالإعتداء عليه هو والمشرفة لمنعه من الحديث فيما سمعه في المكالمة.