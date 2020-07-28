جامعة المنوفية تناقش عدة موضوعات بينها إعلان نتائج الفرق النهائية

عقدت اليوم الجلسة الشهرية لمجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، والذي شارك عبر الانترنت، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسي أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية والتي جرى الانتهاء منها بجميع الكليات، والبدء في رصد الدرجات وإعلان النتائج في أقرب وقت، ومتابعة نتائج الفرق الدراسية التي رفعت الأبحاث والتظلمات والفرص الثانية لهم.

وأحاط رئيس الجامعة الأعضاء بأهم قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة، وعرض جدول الأعمال والموافقة على الخطوات التنفيذية للبدء فى توفير مقر للمرحلة الثانية للمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية من خلال إنشاء معمل متقدم للتشخيص الجزيئي كامل الميكنة وذلك في الدور الأول والثاني بمبنى العيادات الخارجية، واستعراض ضوابط امتحانات طلاب مرحلة الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي بكليات ومعاهد الجامعة وتحديد مواعيد عقد الامتحانات بكل كلية.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة الالتزام باستيفاء كافة الموافقات الأمنية المطلوبة قبل طلب الموافقة على توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم مع الجهات الأجنبية، والتأكيد على حضور فردين فقط مع طالب الماجستير أو الدكتوراة أثناء المناقشة.

واستعرض مبارك أهم الفعاليات التي جرت خلال هذا الشهر والمرور على الكليات للاطمئنان على انتظام وحسن سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إعلان جامعة المنوفية ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في تصنيف شنغهاي للتخصصات 2020.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة البدء في تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لدورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة المنوفية، اجتماع لجنة الأزمات، الاجتماع بمسئولين شركات المقاولات المسند إليها مشروعات الجامعة الجاري تنفيذها لمتابعة سير الأعمال، زيارة مبني كلية طب الأسنان، بالإضافة إلى اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، استقبال لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات لمعاينة مبنى كلية الإعلام والتأكيد علي جاهزيته لبدء الدراسة في العام الدراسي المقبل.

وأحاط الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المجلس بموضوعات القطاعين.