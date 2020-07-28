إعادة توصيل أصبع مبتور ليد مريض في المنوفية

نجح فريق طبي من أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب والدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في إعادة توصيل إصبع مبتور لأحد مرضى حالات الطوارئ باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

وأشاد رئيس الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والأطباء بكلية الطب، ودورهم في استقبال حالات الطوارئ يوميا خلال الفترة الماضية، وتحملهم أعباء تقديم الرعاية الطبية لحالات الطوارئ.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية، أن المريض كان يعاني من قطع شبه كامل بأصبع الإبهام باليد اليمني، نتيجة استخدام آلة حادة أثناء عمله.

وأضاف مجاهد أنه بعد مناظرة الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة، جرى توصيل الإصبع بالميكروسكوب الجراحي والتأكد من سريان الدم به، مشيرا إلى أن المريض يخضع للمتابعة بقسم جراحة التجميل.