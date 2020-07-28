رئيس التحرير

محمود مسلم

إعادة توصيل أصبع مبتور ليد مريض في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:20 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
أثناء إجراء العملية الجراحية

أثناء إجراء العملية الجراحية

نجح فريق طبي من أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب والدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في إعادة توصيل إصبع مبتور لأحد مرضى حالات الطوارئ باستخدام الميكروسكوب الجراحي.

وأشاد رئيس الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والأطباء بكلية الطب، ودورهم في استقبال حالات الطوارئ يوميا خلال الفترة الماضية، وتحملهم أعباء تقديم الرعاية الطبية لحالات الطوارئ.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية، أن المريض كان يعاني من قطع شبه كامل بأصبع الإبهام باليد اليمني، نتيجة استخدام آلة حادة أثناء عمله.

وأضاف مجاهد أنه بعد مناظرة الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة، جرى توصيل الإصبع  بالميكروسكوب الجراحي والتأكد من سريان الدم به، مشيرا إلى أن المريض يخضع للمتابعة بقسم جراحة التجميل.

 

اقرأ المزيد:

إزالة 557 تعديا على أراضي الدولة في المنوفية

محافظ المنوفية يحيل واقعة تعذيب طفل داخل دار أحداث للنيابة

"ممارسة الرياضة" مبادرة لتعزيز الخروج من أزمة كورونا بجامعة المنوفية

بالأسماء.. 30 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة المنوفية

جامعة المنوفية تبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى

ذبح الأضاحي بالمجان داخل مجازر المنوفية خلال عيد الأضحى

محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن خطة الانضباط الأمني

محافظ المنوفية: تشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداء على طفل بدار الأحداث بقويسنا

جدعان المنوفية يروون عطش المسافرين على "الإقليمي": مياه في سبيل الله

"تعليم المنوفية" يستعرض خطة الاستعداد لانتخابات الشيوخ بالمدارس