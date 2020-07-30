تجهيز 143 لجنة لانتخابات "الشيوخ" بمطروح

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا لمناقشة جميع الاستعدادات لتأمين ومتابعة الإجراءات الانتخابية قبل بدء الاستفتاء على مجلس الشيوخ يومى 11 و12 أغسطس 2020.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، والقيادات الأمنية، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وقالت نعمة حمدى، مدير إدارة المجالس، إن عدد اللجان الانتخابية بمطروح 143 لجنة ومركزا انتخابيا على مستوى المحافظة، منهم 58 لجنة بمرسى مطروح و19 لجنة بالحمام و5 لجان بالعلمين و29 لجنة بالضبعة و9 لجان بالنجيلة و9 لجان ببرانى و6 لجان بالسلوم و5 لجان بسيوة.

ونبه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاستعدادات التامة قبل بدء الانتخابات، موجها لجميع رؤساء المدن بالمرور الدائم على اللجان لمتابعة توافر جميع الخدمات اللازمة، وتكثيف أعمال النظافة الدورية لظهورها بالمظهر المشرف لاستقبال الناخبين، مع التواجد أمام اللجان للاطمئنان على سير الانتخابات، ومراجعة أعمال الإنارة، وتوفير محولات الكهرباء الاحتياطية بكل مركز، والتأكد من صلاحية البطاريات وذلك لتأمين اللجان ليلاً، مع إرسال محول إلى اللجنة الأولى لتأمين التيار عند انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تيسير وصول الناخبين من قرية أم الصغير إلى مقر اللجان بمدينة سيوة.

ووجه محافظ مطروح إدارة الحماية المدنية والدفاع المدنى بالاستعداد الدائم بالسيارات المجهزة أمام اللجان خلال فترة الانتخابات وسرعة التعامل مع أى طوارئ، وتطهير خزانات المياه قبل ملئها، وتوفير شركة المياه لكميات المياه الكافية بكل لجنة قبل بداية الانتخابات.

كما وجه مديرية الشؤون الصحية بتوفير التأمين الطبى اللازم مع تواجد ممرض ومراقب صحى بكل لجنة للمتابعة الدورية والاطمئنان على صحة وسلامة المتواجدين باللجنة، كما وجه لهيئة الإسعاف بالمرور الدورى على اللجان من خلال السيارات المجهزة والمتواجدة أمام كل لجنة انتخابية وتجهيز سيارات لأى طوارئ صحية، كما نبه بضرورة تكثيف جهود رجال المرور فى تنظيم الشوارع وتيسير الحركة منعا للازدحام أمام اللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تأمين الصناديق الانتخابية والتأكد من خروج جميع الناخبين من مقر اللجان الانتخابية.