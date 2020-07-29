"الوزراء" عن مؤتمر مدبولي: رسائل تذكير للمواطنين بالإجراءات الاحترازية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، اليوم، بحضور وزير النقل والمواصلات، المهندس كامل الوزير، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، استهدف بشكل أساسي إعادة تذكير المواطنين بالإجراءات الاحترازية المطلوب الاستمرار في اتباعها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الحكومة اتخذت خلال عيد الفطر الماضي إجراءات أكثر تشددًا، كون الوضع الوبائي في تلك الفترة يستدعي ذلك، فالإجراءات والقرارات تستند للمعطيات على الأرض، والمعطيات في عيد الفطر كانت تؤكد زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه خلال أيام عيد الفطر كان الجميع قد خرج من شهر رمضان وقد حدث فيه تزاحم سواء في وسائل النقل، أو تجمعات أسرية وعائلية خلال الشهر نتج عنه زيادة في عدد الإصابات الجديدة، وتدهور الوضع الوبائي، فأوجب ذلك إلى اللجوء لإجراءات تقييده من ضمنها وقف كل وسائل النقل الجماعي خلال أسبوع إجازة عيد الفطر.

وتابع: "الوضع الآن مختلف، الوضع الوبائي يتحسن، عدد الإصابات الجديدة يتناقص يوما بعد آخر، بس فيروس كورونا ما زال موجودا، رئيس الوزراء عقد المؤتمر لتذكير المواطنين أن أخذ إجراءات تخفيفية لا تُعني أن الوباء انتهى من مصر أو العالم".