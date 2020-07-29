الحكومة تحذر من تكرار "سيناريو الغلق": على المواطنين الالتزام

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض الدول سبقت مصر في اتخاذ إجراءات تخفيف القيود في ظل جائحة فيروس كورونا، ولكن للأسف تسلل إحساس زائد لشعوب تلك الدول أن الأزمة قد انتهت وأن فيروس كورونا لم يعد موجودا، ولذلك لم يتلزموا بالتعليمات أو الإجراءات الاحترازية، ما أدى مرة أخرى إلى زيادة عدد الإصابات وتدهور الوضع الوبائي في هذه الدول.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن تلك الدول عادت للغلق مرة أخرى، لذا يجب على المواطنين في مصر الالتزام بالإجراءات والتباعد كوننا لا نريد أن نصل لهذا السيناريو ونستمر في تناقص أعداد المصابين بالفيروس.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مجلس المحافظين انتهى منذ دقائق، وطالب فيه مدبولي من المحافظين التطبيق الصارم لكل الاجراءات الاحترازية المتبعة حاليا، مثل ارتداء الكمامة في كل وسائل النقل والاماكن المغلقة وشدد على ضرورة مرور حملات مرورية وتفتيش على الطرق للتأكد من عدم وجود أي تجمعات.

وأوضح سعد، أن قرار حظر التجمعات ما زال ساريًا بل تم تجديده مرة أخرى، فالتجمعات ممنوعة ومحظورة، كما طلب مدبولي من المحافظين تفعيل غرف العمليات في كافة المحافظات، من أجل رصد مشاكل المواطنين طوال الـ 24 في فترة العيد، والتدخل الفوري لحل تلك الأزمات سواء من خلال التواصل مع المحافظة أو الاتصال بالغرفة المركزية بمجلس الوزراء.