شقيق محمد صبحي يعلن عودته لفرقته الفنية: أخويا وأستاذي

أعلن الفنان مجدي صبحي عودته لفرقة الفنان محمد صبحي المسرحية، ونشر مجدي صبحي عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" منشورا قال فيه: "أعرف أن هذا الخبر سيفرح الجميع، عودتي لفرقتي، فرقة أستاذي وأخي الفنان الكبير محمد صبحي .. قريبا وبعد انتهاء مسرحية سيرة حب".

يذكر أن الفنان مجدي صبحي شارك شقيقه الفنان محمد صبحي العديد من الأعمال الفنية والمسرحيات أبرزها مسلسل "يوميات ونيس" في أجزائه المختلفة وعدد من المسرحيات أشهرها "كارمن، سكة السلامة، لعبة الست".