محمد صبحي يهنئ جمهوره وأعضاء فرقته بعيد الأضحى

حرص الفنان محمد صبحي، على تهنئة جمهوره وأعضاء فرقته وزملاؤه من الفنانين، بعيد الأضحى المبارك.

ونشر الفنان محمد صبحي عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك" منشورا جاء فيه: "تهنئة من القلب لكل أعضاء صفحتي وجمهوري الحبيب.. ولكل الشعب المصري والعربي.. ولأعضاء فرقتي فرقة ستديو الممثل.. ولزملائي الفنانين جميعا.. تهنئتي بقدوم عيد الأضحي المبارك، أعاده الله علينا جميعاً باليُمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير وصحة وستر وانتماء إلى الله.. والوطن.. والإنسانية".

يذكر أن الفنان محمد صبحي، يعرض له خلال موسم عيد الأضحى المسرحي لأول مرة في مصر والوطن العربي، العرض الأول للمسرحية الكوميدية "أنا والنحلة والدبور".

وتتناول المسرحية، الصراع القديم الجديد بين الرجل والمرأة داخل البيت، في قالب كوميدي راقي وجاد، حيث ينتصر العرض للمرأة المصرية ويظهرها بشكل مختلف يليق بدورها ومكانتها في المجتمع بعيدًا عن النمط الاستهلاكي لها في الدراما والسينما، في عرض فني لا يخلو من الكوميديا.

المسرحية تعرض على قناة "TeN" حصريًا أول أيام العيد الساعة العاشرة مساء وتعاد السبت 10 صباحا، كما ستعرض يوم الجمعة 7 أغسطس 10 مساءً، كما تعرض قناة "TeN" المسرحية لمشتركيها على يوتيوب خلال أيام العيد.