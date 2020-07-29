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"تعليم المنوفية" تناقش خطة سد العجز في مدارس السادات

كتب:

إبراهيم الديهي
08:23 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

ناقش أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية،  بحضور رئيس وأعضاء مجلس أمناء مدينة السادات وبعض رجال الأعمال نسبة العجز والزيادة بمدارس إدارة السادات، واستمع للآراء والأفكار التي طرحها المجلس لسد العجز بمدارس الإدارة تمهيدًا لعرضها على محافظ المنوفية.

ووجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مدير تعليم المنوفية بدراسة الاحتياجات الفعلية التي تتطلبها العملية التعليمية بمدارس السادات، ووضع حلول عملية عاجلة لسد العجز من المعلمين في مختلف التخصصات بمدارس إدارة السادات قبل بداية العام الدراسي الجديد.

حضر الاجتماع رئيس مجلس أمناء مدينة السادات ووكيل وأعضاء المجلس ومدير الإدارة التعليمية بالسادات.

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