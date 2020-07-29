خطوات التسجيل في اختبارات القدرات للعام الجامعي 2020 في نقاط

أيام قليلة وتبدأ الجامعات المنوط لها إجراء اختبارات قدرات، واجتيازها كشرط أساسي للالتحاق بكلياتها لطلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات للعام الجامعي 2020، بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وأعلنت الجامعات، التعليمات الإرشادية لجميع الطلاب المرشحين لأداء امتحانات القدرات للكليات "التربية الرياضية والتربية الفنية والتربية النوعية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية"، الواجب اتباعها من جميع الطلاب خاصة أثناء مرحلة التسجيل.

وجاءت الإرشادات كالآتي:

-يتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها من خلال الرابط التالى:http://tansik.egypt.gov.eg

-الحصول على كود الدفع.

-السداد الالكترونى لرسوم الاختبار.

-معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة).

-معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال رابط التنسيق.

-يجب على الطالب الضغط على تسجيل الدخول عبر الموقع السابق باستخدام الرقم القومى الخاص به ثم يضغط على زر عرض البيانات.

-تظهر بعد ذلك بيانات الطالب للحصول على كود الدفع الخاص بكل اختبار.

-يتعين على الطالب، سداد رسوم كل اختبار، يدويا أو من خلال أحد منافذ سداد الرسوم بكود الدفع، وهى (أمان- مصارى بى- ايجى باى- ممكن- سداد- سمارت- وقتى- البريد المصرى)، وذلك وفقا للآلية التي تحددها كل جامعة.

-بعد إتمام عملية سداد رسوم الاختبار، يدخل الطالب على الموقع السابق، لمعرفة موعد أداء اختبار القدرات بالكلية باليوم والساعة.

-الدخول على الموقع السابق لمعرفة نتيجة اختبار القدرات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة على الرابط التالي.