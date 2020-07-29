بدء اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج 8 أغسطس

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، عن موعد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية، والتي تبدأ اعتباراً من 8 أغسطس المقبل وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه.

وقال رئيس الجامعة إن التقديم سيجري بنظام التسجيل الإلكتروني، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.egypt.gov.eg وبعدها يبدأ التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به.

وتابع: "على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم ستظهر قائمة بأنواع الاختبارات المتاحة والكليات والأماكن والمواعيد المخصصة لأدائها، وعقب الانتهاء من التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال التسجيل والحضور بالزي الرياضي المناسب إلى مقر الاختبارات بالمدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي القديم في التاريخ المحدد في تمام الساعة الثامنة صباحاً".

وقال الدكتور إبراهيم البرعي، القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، إن الاختبارات تشمل الفحص الطبي المبدئي على القلب والصدر (لائق-غير لائق )، اختبار الذكاء والمعلومات العامة في المجال الرياضي، اختبار المهارة في نوع نشاط رياضي يختاره الطالب والاختبارات البدنية المقررة.

وتابع: "قياس الطول للبنات لا يقل عن 155 سم، وللشباب لا يقل عن 165، إضافة إلى اختبار القوام الشخصي والقومسيون الطبي العام، ويجب على الطالب أن يجتاز الاختبارات بنسبة نجاح 70% من إجمالي مجموع الدرجات".