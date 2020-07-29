وقف 7 ملايين خط محمول بسبب "البيانات الوهمية"

كشف عمرو طلعت، وزير الاتصالات، انتهاء شركات المحمول، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من تصحيح قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول.

وقال الوزير، لـ«الوطن»، إن تصحيح بيانات العملاء تسبب فى إخراج نحو 7 ملايين خط محمول من الخدمة، كانت مسجلة لدى الشركات ببيانات وهمية أو خاطئة، مؤكداً أن عدد المستخدمين لخدمات المحمول فى مصر يبلغ 95 مليوناً، مقابل 101 مليون مستخدم قبل ثلاثة أعوام.

وأكد الوزير أن الجهاز القومى ينفذ دائماً عدداً من حملات الضبطية القضائية فى جميع المحافظات، لحوكمة سوق الاتصالات، والحد من انتشار أجهزة الاتصالات المهربة والمحظور تداولها والمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية.

وبلغ إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول 95.34 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2019، وارتفع إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 39 مليوناً فى ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 35.1 مليون فى نهاية ديسمبر 2018، بمعدل نمو 11.1%، كما وصل إجمالى مستخدمى «USB MODEM» إلى 3.6 مليون، مقارنة بنحو 3.2 مليون مستخدم فى نهاية ديسمبر 2018، بمعدل نمو 12.5%، وزاد عدد وصلات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» إلى 7.2 مليون وصلة، مقارنة بنحو 6.53 مليون بنهاية ديسمبر 2018 بمعدل نمو 11.8%.