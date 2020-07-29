حماية المستهلك: نبهنا على شركات المحمول بشأن اشتراكات "الكول تون"

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مستعد لفترة العيد، لافتًا أنه تم ضبط 57 طن لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي، مشيرًا إلى أن الجهاز سيعمل في فترة العيد، وسيكون هناك تمركز في بعض الميادين في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن شركة فيزا العالمية قالت إن 80% من المصريين اشتروا عن طريق الإنترنت "أونلاين"، وأن تقرير وزارة المالية أكد أن النمو في سوق الشراء أونلاين وصل لـ750% لافتًا أن الأضاحي نفسها أصبحت تُباع أونلاين.

وأوضح أن الجهاز اهتم بالتجارة الإلكترونية وأن القانون أعطى الحق للمستهلك بمعرفة كل شئ عن السلعة ومواصفاتها وسعرها ويحصل على فاتورة للمنتج.

ولفت الجهاز إلى أنه تم ضبط 6 صفحات وتحريك جنح جنائية بشأنهم لعدم التزامهم بقانون حماية المستهلك.

وفي سياق متصل أكد القائم بأعمال رئيس الجهاز أنهم اجتمعوا مع ممثلي شركات الاتصالات الأربعة الموجودة في مصر وأكدوا عليهم ضرورة معرفة العميل واشتراكه في خدمة الكول تون بخطوتين وأن يبدي رغبته في الاشتراك في الخدمة ويعرف السعر والتكلفة ويؤكد الاشتراك مشددًا على مطالبتهم بتنفيذ القانون.

وأضاف: "أبدوا استعدادهم في الأول وحاليًا متضررين من ده ومش عاجبهم" مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون أو رد المبالغ المخصومة حال عدم الالتزام بالخطوتين للاشتراك في الخدمة.