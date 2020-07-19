"حماية المستهلك" يكشر عن أنيابه ويتوعد شركات المحمول بسبب الكول تون

قال الدكتور أحمد سميرفرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه فى حال عدم التزام شركات المحمول بالقانون تجاه خدمة "الكول تون"، سوف نحيل المخالف للنيابة، وتابع: "القانون يؤكد على حق المستهلك في السلعة والخدمة وأن يختار ومن ثم يؤكد على الاختيار".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما يقوم به الجهاز يهدف إلى حماية المستهلك وحصوله على حقه دون إجباره على شيء، وواصل: "سنطبق القانون بقوة وسنحيل شركات المحمول إلى النيابة حال عدم التزامهم".

وشدد على أن الجهاز "سيلزم الشركة التي تخالف القانون بإعادة الأموال إلى المستهلك مرة أخرى، ولن يكتفي بوقف الخدمة حال عدم موافقة المستهلك على الكول تون".