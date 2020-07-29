حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالأقصر

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق، للقضاء على التعديات، برئاسة اللواء عصام يس، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبمشاركة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر.

شارك في الحملة اللواء أشرف منير، حكمدار المديرية، واللواء نادر وصفي، مساعد مدير الأمن، والمقدم خالد الغول، وكيل إدارة شرطة المرافق، ورجال شرطة المرافق والمباحث الجنائية والمرور، ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية، والمعنيين من الوحدة المحلية لمدينة الأقصر.

وشهدت الحملة رفع الإشغالات بشوارع التليفزيون والمدينة المنورة وسوق الصنايع ومنطقة أبو الجود وشرق السكة، وأسفرت عن تحرير 22 محضر بائع متجول، و6 محاضر منشأة بدون ترخيص، و27 محضر إشغال، و67 إزالة إدارية، و9 محاضر نظافة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد للمحافظة، على استمرار حملات رفع الإشغالات بالمدن والمراكز لتحقيق الانضباط بكافة الشوارع وضبط المخالفين.