مرشحو"الشيوخ" يكثفون الدعاية الانتخابية فى المحافظات ومخاوف من تفتيت الأصوات فى السباق على مقاعد"الفردى"

تصاعدت معركة انتخابات مجلس الشيوخ، نظراً لتكثيف المرشحين للدعاية الانتخابية، وشهدت محافظة مطروح انقسامات للشباب بين المرشحين المتنافسين المنتمين إلى قبيلة واحدة، مما يُهدد بتفتيت أصواتهم.. أما حزب حماة الوطن فى المنيا فشهد خلافات حول مرشحيه فى الانتخابات، وآلية انتخابهم، وفى مفاجأة بالسويس، أفرجت النيابة العامة عن مرشح مستقل، تم ضبطه قبل أيام لتهرّبه من 116 حكماً قضائياً فى مخالفات البناء، بعد تقديمه طلبات التصالح فيها، ووصلت أزمة مرشح الوفد فى بورسعيد، إلى النيابة، حيث اتهم الحى بإزالة وتمزيق دعايته الانتخابية، وهو ما نفاه رئيس الحى.

النيابة تفرج عن مرشح مستقل بالسويس صادر ضده 116 حكماً قضائياً فى مخالفات بناء

وفى مطروح، اشتد صراع الحشد والدعاية لانتخابات الشيوخ، بين المرشحين الخمسة المتنافسين على المقعد الفردى الوحيد فى الدائرة، ومنهم 3 مرشحين من 3 عائلات تنتمى إلى قبيلة واحدة هى قبيلة القناشات «أولاد على»، وترشح من أبنائها، اثنان مستقلان، هما محمد رحومة وحيدة، رمز الصقر، وفتحى رزق محمد رحومة، إضافة إلى مرشح ثالث عن حزب النور، هو صابر مصطفى رفاد.

وشهدت القبيلة انقساماً كبيراً بين شبابها حول تأييد المرشحين الثلاثة المتنافسين على المقعد الوحيد الفردى، مما يُهدّد بتفتيت أصواتها، فيما يخوض السباق فى مواجهتهم عن حزب مستقبل وطن فردى، المرشح رزق علوانى عبدالحميد، وحسين آدم جارح، فردى مستقل، والاثنان من أبناء قبيلة الجميعات.

وفى المنيا، تشهد أمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة، حالة من الجدل بسبب اعتراض بعض قياداته وكوادره على اختيار بعض المرشحين لخوض انتخابات الشيوخ، حيث دفع الحزب بـ4 مرشحين ينافسون على 5 مقاعد فردية بالدائرة، فى مقابل 5 مرشحين دفع بهم «مستقبل وطن»، ومرشحان لـ«المؤتمر»، بخلاف 16 مرشحاً مستقلاً. وقال سراج الدين صلاح، المحامى والمستشار القانونى لحزب حماة الوطن فى المنيا، إنه تواصل هاتفياً مع قيادات الحزب، يطلب لقاءً عاجلاً لسماع شكواه وأقواله حول ما يدور من تخبّط وانقسامات، وعدم وجود رؤية انتخابية، داخل أمانة المحافظة، بسبب سوء التقدير والعشوائية فى اختيار المرشحين لخوض انتخابات «الشيوخ» المقبلة، مؤكداً أن اللقاء تحدّد له الخميس 6 من أغسطس، ومعه 3 آخرون من كوادر الحزب بالمحافظة، يتضامنون معه فى الموضوع نفسه.

وأكد شمس الدين نور الدين، أمين عام «حماة الوطن» بالمنيا، أن «أمانة الحزب بالمحافظة لا توجد بها أى انقسامات أو خلافات، لكن البعض لديهم تطلعات ورؤية شخصية ضيقة، بعضهم من كان يرغب بالترشّح فى الانتخابات، ممثلاً عن الحزب، رغم أن رؤية كوادر وقيادات الحزب ترى أنه لن يستطيع خوض تلك المعركة الصعبة فى ظل اتساع الدائرة الانتخابية، ولم يتم اختيار أحد لأهواء شخصية».

وفى السويس، قرّرت النيابة العامة بالسويس، أمس، الإفراج عن على سليمان، مرشح مستقل فى انتخابات مجلس الشيوخ ويعمل مقاولاً فى القاهرة والسويس، والذى تم القبض عليه قبل أيام، لتهرّبه من أحكام قضائية إلا أن النيابة أفرجت عنه بعد التقدم بمعارضة قانونية على الأحكام الصادرة ضده، وقال مصدر أمنى، إن المقاول كان صادراً ضده 116 حكماً قضائياً بسبب مخالفات ومحاضر حرّرتها شرطة الكهرباء ضده بسبب مخالفات فى عمارات سكنية قام ببنائها، وأنه تم الإفراج عنه بعد تصالحه فى غرامات والمعارضة فى أحكام قضائية.

وأعلن العاملون بقطاع الصيد فى السويس، ويصل عددهم إلى نحو 5 آلاف شخص يعملون بمهن مختلفة فى قطاع الصيد بالمحافظة، تأييدهم لمرشح «القائمة الوطنية من أجل مصر» المحاسب أحمد خشانة، كما عقدوا سلسلة لقاءات لدعمه إلى جانب الدكتور سيد عبده، مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردى فى المحافظة. وقال أحمد عيد، المتحدث باسم أصحاب مراكب الصيد بالسويس، إنهم يؤيدون القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشّحها بالسويس بالقائمة المحاسب أحمد خشانة، خاصة أن لديهم خطط عمل لتطوير العمل بقطاع الصيد.

وشهدت محافظة بورسعيد أزمة بين أحمد عزام، مرشح حزب الوفد، لمقعد الشيوخ على المقاعد الفردية، وبين رئيس حى الشرق ببورسعيد، بعد أن أزال الحى اللافتات الدعائية الخاصة بالمرشح الانتخابى، وهو ما دفع الأخير إلى تقديم بلاغ أمس إلى المحامى العام لنيابات بورسعيد، ضد رئيس الحى، ومدير إدارة الإشغالات، ومدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، يتّهمهم فيه بتمزيق لافتات الدعاية الانتخابية، والتحفّظ على البانرات وأدوات الفراشة، دون غيره من المرشحين، رغم أنه لم يخالف التعليمات والشروط الصادرة فى هذا الشأن، حسب قوله.

فى المقابل، قال العميد نعمان على، رئيس حى الشرق، إن إزالة الدعاية جاءت بعد مخالفة المرشح للشروط الخاصة بها، مضيفاً أن «المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولا توجد مجاملة لأحد على حساب الآخر، ومرشح (الوفد) لم يلتزم بتلك الاشتراطات، وسيكون رده على البلاغ أمام النيابة».

اشتعال المنافسة بين مرشح حزبى "النور" و"مستقبل وطن" فى محافظة دمياط

اشتدت المنافسة بين المرشحين بدمياط، حيث لجأ مرشح حزب النور إلى اصطحاب أعضاء حزبه لدعمه فى جولاته الانتخابية، فى الوقت الذى حرص مرشحو حزب مستقبل وطن على تنظيم مؤتمرات انتخابية فى عدة قرى ومدن، حضرها عدد كبير من المواطنين، بينما قامت المرشحة الوحيدة فى دمياط بتنظيم مسيرة بالسيارات والدراجات النارية والطبل والمزمار البلدى وسط إطلاق الزغاريد، كما التقت بالمواطنين للتحدث عن برنامجها الانتخابى فى أحد الكافيهات.