نائب محافظ الأقصر يتفقد فرع "المصرية 2000" ومجزر الحبيل بالبياضية

تفقد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر فرع الشركة المصرية 2000 بشارع المدينة المنورة، يرافقه الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالمحافظة للتأكد من توافر كميات اللحوم المبردة والمجمدة، وتوافر كافة السلع التموينية التي تكفي مواطني المحافظة خلال فترة عيد الأضحى وحتى انتهاء الإجازة.

وتفقد نائب محافظ الأقصر، يرافقه اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية والدكتور عاطف أحمد على وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، المجزر الآلي بالحبيل، حيث تابع حالة المجزر للتأكد من جاهزيته والمجازر الخمسة الأخرى بالمحافظة "3 بمركز إسنا ومجزر بأرمنت ومجزر الأقصر"، والوقوف على مدى استعدادات المجازر للعمل وذبح لحوم الأضاحي مجانا للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالمجزر والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحة المواطن وسلامة اللحوم المقدمة للمواطنين.