"الوزراء": لا يمكن مقارنة المطاعم بالأندية في توقيتات الإغلاق

رد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إحدى الشكاوى، عرضتها الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامجها "صالة التحرير"، على شاشة "صدى البلد"، تكمن في المطالبة بمعاملة الأندية معاملة المطاعم في توقيتات الإغلاق، حيث إن هناك قرار بغلق الأندية الساعة العاشرة مساءً، بينما تستمر المطاعم للساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وقال "سعد"، إن مجرد هذا الطرح، يكشف تجاهل البعض بأن مصر ما زالت في إطار جائحة كورونا، وأن الفيروس لم ينتهي، فنجد أن هناك مطالبات بفتح الكافيهات والمقاهي، لمدة 24 ساعة ونسبة استيعاب كاملة، "ياريت لا نقارن بين مطعم صغير بالنوادي"، فأصحاب المطاعم عانوا بشدة خلال فترة الغلق الجزئي وتدهورت أوضاعهم الاقتصادية.

وتابع: "كل التوقيتات بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، يتم مراجعتها ويتم أيضا مراجعة نسب الاستيعاب، بس المطاعم فئة صغيرة، والضرر الوقع عليهم، غلق الساعتين في النوادي مش هيضرهم كتير لما يقفلوا بدري، إنما أصحاب المطاعم ممكن يفرق معاهم".