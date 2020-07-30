مرشح "من أجل مصر" بالمنوفية: اختيار المرشحين تم من خلال الكفاءة.. "لا علاقات ولا فلوس"

أكد محمد توفيق الجمل، عضو حزب مستقبل وطن، وأحد المرشحين الأربعة على قائمة «من أجل مصر» فى محافظة المنوفية، أن اختيار المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ تم على أساس الكفاءة وليس بموجب العلاقات الشخصية أو القدرة المالية.. وإلى نص الحوار:

محمد الجمل: أعضاء القائمة "اتعصروا مش اتفرزوا" والنائب دوره الرقابة والتشريع

كيف تم اختيار مرشحى القائمة وما معايير الاختيار؟

- انتقاء حزب مستقبل وطن للمرشحين كان عبارة عن اختبارات، وليس علاقات شخصية أو قدرة مالية، لأن هناك كثيرين تقدموا لأحزاب القائمة، وخصوصاً مستقبل وطن، للترشح عنه، إلا أنه تم تطبيق عدة معايير تتعلق بالكفاءة والسمعة والعمل العام والخبرات، وتم التأكيد عليها خلال اللقاءات الشخصية وفرز المرشحين، وفعلياً «المرشحين اتعصروا مش اتفرزوا»، ولم يكن هناك أى مجال لمسألة العلاقات الشخصية فى اختيار الأسماء ولم يعتمد الأمر على القدرة المالية للمتطلع، والأمر فى النهاية يخضع لمعايير موضوعية وطبيعة مجلس الشيوخ، وأنا أفتخر بآلية اختيارات الحزب لمرشحيه.

لماذا قررت الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ؟

- فى الماضى كنت لا أفكر فى دخول العمل العام، وبعد مشاهدة ما تقوم به الدولة وامتلاكها إرادة حقيقية للتغيير والتحول نحو مصر القوية القادرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قررت دخول مضمار العمل السياسى للمساعدة فى تحول الدولة نحو مستقبل أفضل، فما يحدث فى مصر من تطوير فى شتى المجالات فى عمر الدول يحدث فى عشرات السنوات والقيادة السياسية تعمل على التفكير بشكل مختلف لتنفيذ كل المشروعات التى تخدم المواطنين فى خلال 6 سنوات فقط، وسيكون دورنا إبراز دور الدولة فى هذه الفترة للمواطنين.

ما أشكال الدعاية التى ستعتمد عليها خلال الانتخابات؟

- الدعاية التى سأعتمد عليها هى الدعاية التى تم تنسيقها مع حزب مستقبل وطن الذى أنتمى له وستكون على مستوى محافظة المنوفية بالكامل لأعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، بجانب توعية المواطنين بدور النائب وأنه ليس نائب خدمات ولا يتم تقييمه بناء على الخدمات المقدمة للمواطن وإنما نائب تشريع ورقابة.

سنقوم بالحشد للتصويت عن طريق اللقاءات المباشرة مع كبار العائلات والشخصيات المؤثرة فى المواطنين

كيف ستسهم فى مشاركة المواطنين فى الانتخابات فى ظل كورونا ووجوب اتخاذ إجراءات احترازية؟

- سنقوم بالحشد عن طريق عقد لقاءات مباشرة مع كبار العائلات الموجودة فى القرى ومع الشخصيات المؤثرة فى المواطنين فى محافظة المنوفية بهدف توصيل دور مجلس الشيوخ لهم والخطة الموضوعة لتطوير الوحدات الحزبية وتطور المحليات، بالإضافة إلى تطوير علاقة النائب بالمواطن لتكون علاقة دائمة غير منقطعة، وهذا سيكون التزاماً بالنسبة لكثير من المرشحين الذين تواصلت معهم، ولن يتم الاعتماد فى جذب المواطنين للانتخابات على المال السياسى وفق التغييرات التى نقوم بها حتى ولو تحملنا المجازفة، ونسعى لتغيير فكر الناخب المصرى ولا نقبل بأن يتدخل المال فى اختيار النائب.

تنفيذ المشروعات

نفذنا مشروعات فى أفريقيا وشرق آسيا بالملايين، منها إنشاء 4 محطات مياه فى مالى بتكلفة 5 ملايين جنيه، إضافة إلى حفر عدد من آبار المياه فى باكستان وماليزيا والهند والصومال، وإنشاء مساجد كبيرة فى دول كثيرة بأفريقيا.