ارتفاع إجمالي إصابات السعودية بكورونا لـ 272590 وصفر وفيات بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1759 حالات إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 272590 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2816 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة السعودية، أنه جرى تسجيل 2945 حالة تعاف جديدة من ليصل إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 228569 حالة.

وكشفت الوزارة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 41205 والحالات الحرجة 2063 حالة.

وأعلنت الصحة السعودية، عدم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا المستجد بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.

وأكدت الوزارة السعودية، في بيان، اكتمال استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات، غدا الخميس، مشيرة إلي أنه تم تجهيز مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الكويت إلى 65903 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 754 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالوباء إلى 65903 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات بالوباء إلى 444 حالة.

وأعلنت الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم، شفاء 786 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء 56467 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في بيان، إن عدد من يتلقى الرعاية الصحية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة لتصل حصيلة الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8992 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار السند، إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4059 مسحة ليرتفع إجمالي الفحوصات إلى 498357 فحصاً.

من جانبه، نفى وزير الإعلام، وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ما تردد عن إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

الإمارات تقترب من تسجيل 60 ألف إصابة بكورونا

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراءها أكثر من 47000 فحص جديد خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه جرى الكشف عن 375 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 59921 حالة.

وأضافت الصحة الإماراتية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليستقر عدد الوفيات عند 347 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى شفاء 297 حالة جديدة، لتصل حصيلة حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 53202.

ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في سلطنة عمان إلى 412 وفاة

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 665 إصابة جديدة منه 618 لعمانيين و 47 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 78569 وتماثل 60240 حالة للشفاء.

وأشارت الصحة العمانية، إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات بكورونا المستجد إلى 412 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية .

وأوضحت الوزاة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1314.

وأعلنت الوزارة العمانية، أنها ستوقف مؤقتًا الإعلان عن الحالات المُسجلة بكورنا المستجد خلال الفترة من بعد غد الجمعة، وحتى يوم الثلاثاء المقبل على أن تعاود الإعلان عن الحالات المُسجلة ابتداء من 5 أغسطس المقبل.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 273 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 283 إصابة في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت الصحة القطرية، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الوباء، رصد عدد وفاتين جديدتين ناجمتين عن الوباء، لليوم الثاني على التوالي.

وتماثل 246 شخصا للشفاء من كورونا في قطر منذ أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 106849.

وفي البحرين، أعلن رئيس نيابة في البحرين، أن المحكمة الصغرى الجنائية، أصدرت حكمها في القضية الخاصة بشأن قيام أحد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بتعريض الأطباء العاملين بمركز الفحص للعدوى، حيث قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من إتهام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".