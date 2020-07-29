سهر الصايغ تدعو الجماهير لحضور مسرحية "المتفائل" ثاني أيام عيد الأضحى

حرصت الفنانة سهر الصايغ، على الترويج لمسرحيتها الجديدة "المتفائل"، التي تعود من جديد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على خشبة المسرح القومي.

ونشرت "الصايغ" فيديو من كواليس التحضيرات الأخيرة، لتدعو الجمهور لمشاهدة العرض خلال أيام العيد، مؤكدة اتخاذ المسرح كل الاحتياطات الطبية ضد فيروس كورونا المستجد.

وعلقت على الفيديو قائلة، "مسرحية المتفائل للسنة التانية إن شاء الله على المسرح القومي ابتداء من ثاني أيام العيد".

مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين وسهر الصايغ ومجموعة من الفنانين منهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.