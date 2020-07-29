صحة الاحتلال تعلن وفاة 5 حالات وإصابة 1943 حالة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم، تسجيل 5 وفيات و1943 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 491 وفاة، وعدد المصابين إلى 67734 إصابة.

ووصفت صحة الاحتلال، الحالة الصحية لـ 328 مصابا بالخطيرة، منهم 99 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 34521 حالة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 32722 بعد تسجيل 565 حالة تعاف جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".