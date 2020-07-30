طائرة شحن عسكرية تركية تفرغ حمولتها بقاعدة الوطية الليبية

هبطت طائرة شحن عسكرية تركية، مساء الأربعاء، في القاعدة الجوية بمصراتة قادمة من قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات تركية، بالإضافة إلى مرتزقة سوريين وفصائل حكومة فايز السراج المدعومة من أنقرة.

وقالت مصادر قناة "العربية" الإخبارية، إن طائرة الشحن التركية فرغت حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا.

وأشارت المعلومات، إلى أن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأشارت معلومات سابقة، فجر الأربعاء، إلى أن فريقًا من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية.

وأضافت المصادر، أن الفريق التركي الذي لم يُعرف على وجه التحديد أهداف زيارته، بقي داخل القاعدة بضع ساعات، ثم غادر نحو تركيا.