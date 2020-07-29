الإمارات تؤكد دعمها لجهود مصر للتوصل إلى حل لأزمة ليبيا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، إن بلاده تدعم الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

وجاء ذلك ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبدالله بن زايد، وسامح شكري وزير الخارجية، بحثا خلاله عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في ليبيا وسبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وأوضح بن زايد في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" مساء اليوم، أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات و مصر تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين والحرص المستمر على تطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.