أهالي قرية بأسوان يبتكرون طريقة جديدة لمكافحة المخدرات

قال مدحت مدثر، موجة بالتربية والتعليم وعضو لجنة مكافحة المخدرات بنجع المحطة، بأسوان، إن أهالى القرية استنكروا ارتفاع نسب تعاطي المخدرات بين الشباب ما دفعهم إلى تشكيل لجنة وعمل جمعية عمومية من الأهالي، من أجل التنبية من خطورة الإدمان والمخدرات، لافتاً إلى أن الأهالي أبلغوا مديرية أمن أسوان، بهذه اللجنة والحملة التي تقوم بها.

وأضاف "مدثر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحملة تأتي من باب المشاركة المجتمعية، ومساعدة رجال الأمن ومكافحة الإدمان، موضحًا أن هذه الظاهرة دخيلة على القرية ولم تكن متواجدة فى السابق، ولكن مع انتشار البطالة وعدم وجود فرص عمل جعل الشباب يتوجه لتعاطى المخدرات.

وأشار "مدثر"، إلى أن أهالى القرية شكلوا لجان تمنع دخول الغرباء إلى القرية حتى لا يجلب أحد المخدرات إلى الداخل، مشددًا على أن الحملة كان لها مردود إيجابي.