ضربات أمنية حاسمة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (عاطل – "له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة ، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية) بمنطقة السحر والجمال دائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ، وبحوزته (20 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول سلاح أبيض).

ضُبط (عاطل – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة .. (90 قرص لمخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان).

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية ، وبحوزتهما (5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام – ميزان- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول).

ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 12,500 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية ، وبحوزته (170 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول – سلاح أبيض).

ضبط (أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته (160 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة ، لحيازتهما (55 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسمى شرطة "فيصل ، الأربعين" بمحافظة السويس ، بحوزتهما (350 جرام لمخدرالحشيش – 10 أقراص مؤثرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية) بمنطقة السحر والجمال دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزته (40 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (سائق – مقيم بمحافظة الغربية) حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة المركز ، وعثر بحوزته على (15 لفافة كبيرة من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.