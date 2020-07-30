مجدي الهواري يهنئ أبطال فيلم الغسالة على العرض الخاص

هنأ المخرج مجدي الهواري، أبطال فيلم "الغسالة"، والمقرر عرضه في دور السينما أيام عيد الأضحى، على العرض الخاص للفيلم الذي أقيم مساء الأربعاء.

ونشر "الهواري"، صورة تجمعه بدرة وأحمد حاتم من العرض الخاص وعلق قائلا: "الأعزاء أحمد حاتم ودرة، مبروك ياحاتم فيلم "الغسالة"، وكل الأبطال محمود حميدة، أحمد فتحي، بيومي فؤاد ڤيديو، ثروت، هنا الزاهد، فيلم العيد".

وأقام أبطال فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، عرضا خاصا، داخل إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

ومن المقرر عرض الفيلم على 100 شاشة عرض في عيد الأضحي، حيث قررت الجهة المنتجة طرحه في هذا التوقيت بالتزامن مع قرار الحكومة بتشغيل السينمات بـ 25% من طاقاتها الاستيعابية.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والخيال العلمي، حيث يتعرض لقصص التنقل بين الأزمنة في إطار كوميدي. يذكر أن فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب.

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