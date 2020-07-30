صور.. فيلم "الغسالة" يتحدى كورونا بعرض خاص في حضور أبطاله

أقيم منذ قليل عرض خاص، داخل إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، لفيلم "الغسالة" بحضور أبطال الفيلم، هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

وقد حرص الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد، الحضور معها العرض والتقاط الصور التذكارية مع الجمهور.

وشهد العرض الخاص للفيلم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات ودخول عدد محدود.

فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، ومن المقرر عرضه على 100 شاشة عرض في عيد الأضحى، حيث قررت الجهة المنتجة طرحه في هذا التوقيت رغم قرار الحكومة بتشغيل السينمات بـ 25% من طاقاتها الاستيعابية.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والخيال العلمي، حيث يتعرض لقصص التنقل بين الأزمنة في إطار كوميدي. يذكر أن فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب.