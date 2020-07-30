الحبيب الجفري: كورونا ليس عقابا من الله ويجب تغيير السلوكيات

قال الشيخ الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن حكم البعض على فيروس كورونا بكونه عقوبة من الله للبشر هو أمر غير جائز، موضحا أن من يقول بمثل هذا فهو ينازل الله في خصوصية الربوبية، وهي الخاصة به وحده سبحانه.

وأضاف "الجفري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن فيروس كورونا يجب النظر إليه بكونه فرصة ذهبية للإنسان لتغيير السلوكيات بأمور كثيرة، مشيرا أن هناك خللا بمنظومة إدارة الحياة بشكل عام لدى الكثيرين، وعليهم استغلال تلك الجائحة لإعادة ترتيب أوراقهم، موضحا أن تلك الفترة هي فترة جيده لتغيير أنفسنا من الداخل وتعديل دفة الحياة.

وأكد الداعية أنه بات من الضروري على الجميع إعادة صياغة رؤية فلسفية جديدة للعالم بعد انتهاء فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون جائحة كورونا تنبيها ربانيا للبشر، حيث أن العلم الحديث أثبت أن حجم فيروس كورونا على مستوى العالم لم تتجاوز الـ5 جرامات، وهي ما أثرت في البشرية بتلك التأثيرات.