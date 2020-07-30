إصابة المخرج البوليودي راجامولي وأسرته بفيروس كورونا

أعلن المخرج البوليودي راجامولي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، إصابته هو وأسرته بفيروس كورونا، بعد إجراء المسحات التي أثبتت إيجابية تحليلهم جميعا، ويخضعون جميعا للحجر المنزلي حاليا.

راجامولي مخرج الفيلم الهندي الشهير "باهوبالي"، والذي يعتبر من أفضل فيلم هندي، حيث حصد العديد من الجوائز، وحققت إيراداته 650 مليون جنيه على شباك التذاكر .

ولم يكن "راجامولي" أول شخصية معروفة في الهند، تصاب بالفيروس، فقد أعلن منذ اسبوعين الفنان البوليودي أميتاب باتشان إصابته بكورونا وبعدها بساعات أعلن ابنه إصابته أيضا، ومازالا يلتقيان العلاج في المستشفى حتى الآن