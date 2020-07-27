أميتاب باتشان يبكي بعد علمه بشفاء زوجة ابنه وحفيدته من كورونا

أعلن الفنان البوليودي أميتاب باتشان عن سعادته لشفاء إيشواريا راي زوجة ابنه وابنتها "حفيدته" من فيروس كورونا بعد مكوث أسبوعين في المستشفى.

وكتب أميتاب عبر حسابه بتويتر "لم أستطع تمالك نفسي أو السيطرة على دموعي بعد علمي بشفاء إيشواريا زوجة ابني وإردريا حفيدتي.. يارب نعمتك كثيرة لا تحصى".

كان أميتاب باتشان من أكثر الفنانين حرصًا على البقاء في المنزل منذ انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وطبع ختما على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالمًا، كن حذرًا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".

وأعلن الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

وأثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" زوجة نجل أميتاب باتشان إيجابيتها لفيروس كورونا هي وابنتها بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي الكبير.