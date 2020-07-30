اليوم.. تشغيل 38 قطارا جديدا بأسعار جديدة على الوجهين القبلي والبحرى

تبدأ صباح اليوم الخميس، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل 38 قطارا جديدا على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحرى، بواقع 3 قطارات جديدة روسية، و35 قطارا تم إعادة تأهيلهم وتطويرهم، حيث سيتم تطبيق تعريفة جديدة على هذه القطارات بدءاً من اليوم.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة تعمل على تنفيذ الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية بعد إهمال تطويرها على مدار 45 عاماً، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، موضحاً أن الهيئة لن تسمح بركوب أى مواطن القطار دون دفع قيمة التذكرة. وأضاف رسلان لـ"الوطن"، بأن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن جميع القطارات ستقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديها.

وجاءت مواعيد القطارات الجديدة اعتبارا من منتصف ليلة 30 يوليو 2020 على النحو التالي:

- قطار 1006 خط "القاهرة - سوهاج" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساءا.

- قطار 1007 خط "سوهاج - القاهرة" يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل سوهاج 12:00 صباحا.

- قطار 1004 خط "القاهرة - أسيوط" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل سوهاج 12:30 ظهرًا.

قطار 1005 خط "أسيوط - القاهرة" يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساءا.

- قطار 1031 خط "القاهرة - الإسكندرية" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط "الإسكندرية - القاهرة" يتحرك من محطة الإسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساءا.

وجاءت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - سوهاج".. الدرجة الأولى 100 جنيه بدلًا من 87 جنيها.. والدرجة الثانية 60 جنيهًا بدلًا من 46 جنيهًا.. وقطارات Vip درجة أولى 194 جنيهًا بدلًا من 155 جنيهًا.. وVip درجة ثانية 124.5 بدلًا من 95 جنيهًا.

وشملت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - أسيوط"، الدرجة الأولى 100 جنيه بدلًا من 76 جنيهًا.. والدرجة الثانية 54 جنيهًا بدلًا من 42 جنيهًا.. وقطارات Vip درجة أولى 167.5 بدلًا من 135 جنيهًا.. وVip درجة ثانية 110.5 بدلًا من 85 جنيها.

وتضمنت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - الإسكندرية"، الدرجة الأولى 65.5 بدلًا من 53.5 جنيهًا.. والدرجة الثانية 40.5 جنيهًا بدلًا من 31.5 جنيهًا.. وقطارات Vip درجة أولى 125 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهًا.. وVip درجة ثانية 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.