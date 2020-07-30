صرف علاج كورونا لـ38 ألف حالة بالعزل المنزلي خلال شهرين

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صرف العلاج لـ38 ألفًا و328 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذين يخضعون للعزل المنزلي، بجميع محافظات الجمهورية منذ نهاية مايو الماضي وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، صرف 38 ألفًا و328 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية للحالات التي تخضع للعزل المنزلي، بينها 36 ألفا و567 حقيبة للكبار، و1761 للأطفال، فيما وصل إجمالي عدد حقائب الأدوية المصروفة للمخالطين بجميع محافظات الجمهورية إلى 181 ألفا و646 حقيبة، منها 137 ألفا و50 حقيبة للكبار، و44 ألفا و596 حقيبة للأطفال.

وأضاف مجاهد، أنّه يتم صرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية للحالات البسيطة إكلينيكيًا من مصابي فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي، والمخالطين للحالات الإيجابية، طبقا لبروتوكولات العلاج المحدثة وحسب الحالة الصحية للمرضى، وذلك بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى.

وأشار إلى أنّ حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية التي يتم تسليمها للمريض، تشمل أدوية البروتوكول العلاجي سواء للكبار أو للأطفال، وترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة، و"هاند جيل"، وكمامات طبية، إلى جانب كارت متابعة الحالة الصحية.

ولفت مجاهد، إلى صرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين والحالات الإيجابية الذين يخضعون للعزل المنزلي عن طريق 284 فريقا طبيا موزعين على المستشفيات والوحدات الصحية، وسيارات القوافل العلاجية، وتتم متابعتهم منزليًا من خلال فرق الطب الوقائي، وحال تطور الأعراض المرضية للشخص الخاضع للعزل المنزلي يتجه على الفور لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة حسب حالته.