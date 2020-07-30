ضبط 11 مخالفة ذبح خارج المجازر في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مواصلة الحملات التموينية على الأسواق؛ لضبط المخالفات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين في الغربية، الحملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للمرور على محلات الجزارة بدائرة مركز طنطا، وأسفرت عن ضبط 11 مخالفة ذبح خارج المجازر.

وتحررت محاضر جنح للمخالفين، وجرى تسليم المحاضر لمركز الشرطة والتحفظ على اللحوم المضبوطة، وقدرها 147 كيلو جرام مذبوحة خارج المجازر.