إزالة 11 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في أسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، حملة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بمركز أسيوط، حيث أزالت الحملة نحو 11 تعديا على أراضي أملاك الدولة بقرى المركز، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وبحضور اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط.

كما تفقد السكرتير المساعد وحدة الرصف التابعة للمحافظة ببني غالب في مركز أسيوط؛ لمتابعة العمل بها ومدى جاهزية المعدات بالمشروع لتنفيذ خطة الرصف للعام المالي الجديد 2020 - 2021 بمراكز وقرى المحافظة طبقا للإمكانات المتاحة، مؤكدا اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والعمل على تنمية مواردها مع ضرورة مطابقة الأعمال التي يقوم بها للمواصفات القياسية.